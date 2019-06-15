2019-06-15T16:28:46+03:00
Общество

Беглов призвал открывать музеи в зданиях времен блокады Ленинграда

Врио губернатора Петербурга проверил ход ремонта детского сада в историческом доме
Евгения МОСКВИНА
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Александр Беглов провел рабочий объезд Петроградского района. Фото: gov.spb.ruАлександр Беглов провел рабочий объезд Петроградского района. Фото: gov.spb.ru
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В субботу, 15 июня, врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил Петроградский район с рабочим объездом. Он проверил, как идет ремонт дополнительного помещения для детского сада №24. Филиал расположится на улице Красного Курсанта, 25. Два этажа для учреждения там были переданы детскому саду в декабре прошлого года. А завершить ремонт планируют к ноябрю 2019-го.

Дом, где расположится детский сад, исторический. Он входил в комплекс построек чулочно-трикотажной фабрики, которая во времена СССР была крупнейшим предприятием страны. А в годы Великой Отечественной войны там производили артиллерийские снаряды.

- Помимо групповых комнат, кабинетов для творческих занятий и музыкального зала, на новой площадке появятся театральная студия и музей, посвященный истории завода, - отметили в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов распорядился согласовать проект создания музея в детском саду с руководством Музея обороны и блокады Ленинграда. И также напомнил, что в подобных зданиях, которые были свидетелями войны, нужно открывать небольшие музеи.

- В блокадные годы фабрика снабжала фронт обмундированием и артиллерийскими снарядами. Нам нужно сохранять память о таких предприятиях и расширять сеть филиалов музея в Соляном переулке, - отметил временно исполняющий обязанности Губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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