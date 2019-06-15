2019-06-15T17:04:37+03:00
Общество

Петербург признали лучшим городом для летних путешествий отцов с детьми

Рейтинг составили в преддверии Дня отца
Евгения МОСКВИНА
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северная столица подходит для летних путешествий отцов с детьми.северная столица подходит для летних путешествий отцов с детьми.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В преддверии Дня отца, который отмечается 16 июня, аналитическое агентство ТурСтат подготовило рейтинг лучших городов и мест для путешествий детей с папами. За основу брали летние поездки по историческим местам в выходные дни и на полноценный отпуск.

Так, самыми подходящими для этого местами России стали Северная столица, Москва, Московская область, Севастополь и Новороссийск. Рейтинг компания составила на основе анализа популярных туров и экскурсий по культурным местам.

- Самыми интересными местами Петербурга для экскурсий и отдыха отцов с детьми являются Центральный военно-морской музей, Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Петропавловская крепость, Крейсер Аврора, Кронштадт, Петергоф, Янтарная комната в Царском Селе, а также парад кораблей в День ВМФ, - отметили в пресс-службе аналитического агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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