2019-06-15T19:11:01+03:00
Общество

В День ВМФ проезд по ЗСД сделают бесплатным

Плату отменят на несколько часов
Евгения МОСКВИНА
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В связи с разводкой мостов в День ВМФ проезд по ЗСД сделают бесплатным.В связи с разводкой мостов в День ВМФ проезд по ЗСД сделают бесплатным.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) 28 июля, в День Военно-морского флота, станет бесплатным в течение нескольких часов. Воспользоваться трассой без оплаты можно будет с 10:00 до 14:00. Такое решение в городе приняли из-за того, что с 11:00 до 13:00 в связи с проведением парада будут разводиться мосты. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Петербург активно готовится к проведению Дня ВМФ, о чем накануне, 14 июня, рассказала на совещании по проведению парада вице-губернатор Северной столицы Любовь Совершаева. Она отметила, что сейчас благоустраиваются территории, водные объекты в центре Петербурга, а также приводятся в порядок фасады домов. В планах у города - очистить гранитную облицовку набережных Невы от Троицкого до Благовещенского мостов.

- Особое внимание Правительство Санкт-Петербурга уделяет подготовке объектов инфраструктуры, находящихся в собственности города и расположенных в Кронштадте, - сказала Любовь Совершаева.

В праздничный день также планируют установить большие экраны, на которых будет транслироваться парад: на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на Якорной площади в Кронштадте, на Сенатской площади и на Южной оградительной стенке Кронштадтского морского порта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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