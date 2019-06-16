В Петербурге уснувший водитель фуры устроил аварию

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-16T09:42:18+03:00

По другой версии, у грузовика лопнула шина

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Авария произошла на Лиговском путепроводе в Петербурге. Водитель фуры на скорости протаранил отбойник. К счастью, другие машины грузовике не задел. По словам очевидцев, шофер мог задремать.

- На Лиговском путепроводе водитель фуры уснул и протаранил отбойник, - сообщают очевидцы.

Водитель не справился с управлением Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Тем не менее, другие горожане сообщают, что причиной аварии могла стать лопнувшая покрышка, а вовсе не задремавший шофер.

- Уснуть в черте города? - недоумевают горожане. - Бред. Уснуть можно на монотонной дороге после долгой езды. Может, у него колесо лопнуло.

В аварии, предварительно, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU