В Петербурге уснувший водитель фуры устроил аварию
Авария произошла на Лиговском путепроводе в Петербурге. Водитель фуры на скорости протаранил отбойник. К счастью, другие машины грузовике не задел. По словам очевидцев, шофер мог задремать.
- На Лиговском путепроводе водитель фуры уснул и протаранил отбойник, - сообщают очевидцы.
Водитель не справился с управлением Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Тем не менее, другие горожане сообщают, что причиной аварии могла стать лопнувшая покрышка, а вовсе не задремавший шофер.
- Уснуть в черте города? - недоумевают горожане. - Бред. Уснуть можно на монотонной дороге после долгой езды. Может, у него колесо лопнуло.
В аварии, предварительно, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU