2019-06-16T10:28:09+03:00
Происшествия

В Петербурге угнали «Тойоту Камри» за 1,5 миллиона рублей

Преступника ищет полиция
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге угнали иномаркуВ Петербурге угнали иномаркуФото: Евгения ГУСЕВА
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В Петербурге неизвестный угнал иномарку, припаркованную на Ленинском проспекте. Хозяин машины оставил «Тойоту Камри» возле дома вечером. А когда утром вернулся, автомобиля уже не было.

- В службу «112» обратился мужчина с сообщением о том, что от дома 114 по Ленинскому проспекту неизвестный преступник совершил хищение принадлежащего ему автомобиля «Тойота Камри» 2018 года выпуска, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Ущерб составил 1 470 000 рублей.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Кража" и приступили к поискам угонщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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