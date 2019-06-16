В Петербурге задержана женщина, сообщившая о бомбе в жилом доме

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-16T12:15:58+03:00

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали женщину, которая сообщила, что один из домов в Калининском районе города заминирован. Здание было обследовано саперами. К счастью, никаких взрывчатых веществ там не нашли. Силовики уже установили личность лжеминерки.

- Задержана подозреваемая в заведомо ложном сообщении об опасности, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - 15 июня около двух часов ночи в службу «112» с мобильного телефона позвонила неизвестная женщина, сообщившая о заминировании дома 12 на улице Карпинского. Проведенной проверкой было установлено, что сообщение оказалось ложным.

Задержанной оказалась 36-летняя горожанка. Сейчас на нее уже возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Следователь взял с нее подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU