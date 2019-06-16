2019-06-16T13:10:44+03:00
Общество

На участке КАД В Петербурге перекроют переходно-скоростную полосу

Перекрытие будет действовать с 16 по 22 июня
Роман ЛЯЛИН
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Часть КАД временно перекроютЧасть КАД временно перекроютФото: Алина НИЗАМОВА
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В ближайшее время автомобилисты столкнутся с трудностями проезда по КАД. Рабочие там будут убирать колеи на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург - Матокса (Мурино) до развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – завод им. СвердловаВсеволожск (Октябрьская набережная).

- С 16 по 22 июня 2019 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта переходно-скоростная полоса на выезде с площадки отдыха для водителей транспортных средств в направлении поста ДПС, по четырем полосам оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Проезд на территорию поста ДПС будет временно ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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