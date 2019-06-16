2019-06-16T14:28:40+03:00
Общество

В Петербурге и Ленобласти остается желтый уровень опасности из-за погоды

Метеорологи сообщают о высоком уровне пожароопасности
Роман ЛЯЛИН
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Теплая погода может привести к пожарамТеплая погода может привести к пожарамФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за устоявшегося тепла ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщают в Гидрометценте.

- Высокий уровень пожароопасности, - говорится на сайте метеорологов.

Опасность пожаров в лесу почти на всей территории области сохраняется на уровне 1 и 2 классов.

- Выборгский, Приозерский, Волосовский Кингисеппский, Тосненский, Гатчинский, Лодейнопольский, Кировский районы - 3 класс. На остальной территории 1-2 класс пожароопасности, - сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области.

В МЧС напоминают, что частые причины лесных пожаров – это не затушенные костры, брошенные окурки, спички. В жаркую сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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