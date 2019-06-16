2019-06-16T15:29:00+03:00
Происшествия

Полицейские начали проверку после взрыва в Кудрово, в котором пострадал школьник

Предварительно, детонировала пиротехника
Роман ЛЯЛИН
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Взрывом выбил окнаВзрывом выбил окнаФото: СОЦСЕТИ
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В Кудрово сотрудники полиции выясняют причины взрыва в многоэтажке на Областной улице. Взрыв произошел днем, от мощного удара выбило стекла. На балконе начался пожар, который смогли потушить соседи. Травмы во время взрыва получил 16-летний школьник.

- Сотрудники полиции проводят проверку по факту травмирования ребенка в квартире одного из домов по улице Областной в Кудрово, во Всеволожском районе, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По предварительным данным,16 июня 2019 года школьник получил ранение в результате хлопка пиротехнического изделия произошедшего по месту жительства.

К слову, по другой версии, подросток проводил химические опыты, из-за чего и случился взрыв.

Сам школьник получил ожоги и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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