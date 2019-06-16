В Петербурге жители заметили ползающую по городу гадюку

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-16T16:20:04+03:00

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Жителей Приморского района Санкт-Петербурга переполошила змея, которую обнаружили в городе. На гадюку наткнулись на улице Камышевой.

- Во дворе на Камышовой, 6, обнаружил детеныша гадюки, - сообщает горожанин.

Напомним, что в основном в Петербурге и Ленинградской области водятся гадюки и ужи. У ужей обычно бывают желтые "ушки". Гадюку и по глазам можно отличить, и по форме, у нее мордочка более острая, чем у ужа. По пятнышкам на теле, конечно, сложно. Потому что пятна бывают и у тех и у тех.

По сравнению с коброй гадюка не так опасна. Однако смерть человека от ее укуса возможна, если квалифицированная медицинская помощь не будет пострадавшему вовремя оказана. То есть, если укушенный не обратиться в больницу в течение суток. Яд гадюки очень опасен для детей. Укус змеи может вызвать нарушение свертываемости крови и отказ функций почек и печени.

ИСТОЧНИК KP.RU