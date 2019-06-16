В Ленобласти отпустили на волю семь лисиц и четыре енотовидные собаки

СЕГОДНЯ 18:54 2019-06-16T18:54:56+03:00

Теперь их жизни ничего не угрожает

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В Ленинградской области зоозащитники выпустили на волю 11 диких животных. Центр поможи "Велес" отпустил семь лисиц и четыре енотовидные собаки в поле.

- Одиннадцать душ на воле! - сообщили в центре "Велес". - Огляделись, принюхались, так вместе все и убежали! Нашими замечательными девушками выпущены одиннадцать животинок: семь лисиц и четыре енотовидных собаки. Место потрясающее, глушь, поля и заваленный валежником лес – есть где спрятаться и есть где поохотиться на мышей.

В "Велесе" остались еще две енотовидные собаки. Они прибыли в Петербург из Тверской области и сейчас находятся на реабилитации.

Лисы убежали вместе Фото: "Велес"

ИСТОЧНИК KP.RU