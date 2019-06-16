Прогноз погоды: В Петербурге теплая погода резко сменится жарой и маревом

СЕГОДНЯ 21:03 2019-06-16T21:03:05+03:00

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Жителей Петербурга, по данным прогноза Гисметео, на следующей неделе вновь ждет жара. При этом несколько дней в городе будет идти небольшой дождь с грозой.

С понедельника по среду, 17-19 июня, в Петербурге ожидается от 21 до 22 градусов тепла. В городе будет солнечно, без осадков.

Резко потеплеет в среду, 20 июня. В этот день столбик термометра подпрыгнет до 27 градусов тепла. Такая жара продержится вплоть до субботы, 22 июня.

В пятницу и субботу, 21-22 июня, в городе ожидаются дожди. В первый выходной также метеорологи обещают нам грозу.

В воскресенье, 23 июня, жара спадет до 20 градусов тепла. В этот день в городе будет сухо.

ИСТОЧНИК KP.RU