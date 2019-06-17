Погода на 17 июня в Петербурге: Жара и духота

СЕГОДНЯ 07:49 2019-06-17T07:49:53+03:00

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Лето, на удивление, началось в Петербурге очень удачным. В первые дни июня в Северной столице стояла небывалая 30-градусная жара и даже после того, как она спала, погода ничуть не испортила летнее настроение. Новая неделя в городе на Неве начнется отлично. В понедельник, 17 июня, ожидается легкий освежающий ветер и температура воздуха до 24 градусов выше нуля.

- Первая половина недели в Петербурге будет облачная, зато без дождей и гроз. В понедельник, 17 июня, в Северной столице ожидается до 22-24 градусов выше нуля. В прибрежных районах, как обычно, попрохладнее – до 20 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится не ниже 12-14 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Несмотря на то, что утро может показаться прохладным, все же теплое солнце нагревает своими ласковыми лучами улицы, и в скором эта свежесть превратится в жаркий знойный день. Из-за высокой влажности 17 июня в Петербурге будет душно. Особенно это станет ощутимо в офисах и общественном транспорте. Поэтому, если у вас отпуск или выходной день, то не теряйте время и отправляйтесь в парк или на залив, чтобы незабываемо провести этот летний день.

ИСТОЧНИК KP.RU