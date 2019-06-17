2019-06-17T09:05:44+03:00
Происшествия

«Газель» попала в массовое ДТП и перевернулась на КАД в Петербурге

В результате тройной аварии пострадали два человека
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на КАД произошло массовое ДТП с двумя пострадавшимиВ Петербурге на КАД произошло массовое ДТП с двумя пострадавшимиФото: СОЦСЕТИ
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Серьезное ДТП произошло вечером в воскресение, 16 июня, на Кольцевой автодороге (КАД) на юго-западе Петербурга в Красносельском районе. На трассе столкнулись сразу три автомобиля, один из них «Газель» после удара перевернулся на бок. Все остались живы, однако два человека все же пострадали.

- Авария произошла в 20:35 16 июня на внешнем кольце КАД у развязки с Сергиево. Автомобиль «Газель» с водителем 1985 года рождения столкнулся с машиной марки «Тойота», после чего перевернулся на бок и врезался в другое авто «Форд Фокус», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу.

Так как удары оказались не очень сильными, ДТП обошлось без трагических последствий. С места аварии медики госпитализировали водителя «Газели». Его состояние оценивается как средней тяжести. Также пострадала пожилая пассажирка «Форд Фокус». 72-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести. Остальные отделались легким испугом и небольшими ссадинами.

Авария произошла вечером в воскресение. В это время многие дачники возвращались в город, поэтому перед местом ДТП собралась большая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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