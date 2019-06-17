2019-06-17T09:48:55+03:00
Происшествия

Веселый петербуржец стал жертвой грабителей на кладбище

После бурной ночи на Думской улице мужчину ждало бурное продолжение среди могил и крестов
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец после клубов оказался на кладбищеПетербуржец после клубов оказался на кладбищеФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Петербурга в воскресение, 16 июня, стал жертвой недобросовестных попутчиков, которые за минуту превратились в грабителей. После веселой ночи в барах на Думской улице мужчина оказался не дома, а среди склепов, крестов и могил на одном из кладбищ города при этом без средства связи и денег.

- 16 июня в полицию Выборгского района Петербурга обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ночью его ограбили на кладбище в центре города, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Как оказалось, молодой человек провел ночь в центре веселясь и гуляя по питейным заведениям Петербурга. Устав, он «поймал» автомобиль на Думской улице и сел в него. Внутри были двое мужчин, которые решили увезти петербуржца не по адресу, а сразу на Волковское кладбище. Когда они оказались там, то ограбили парня, вытащили его из машины, брызнули в лицо из газового баллона и пока тот кричал от боли, скрылись на автомобиле за ближайшим поворотом.

В итоге молодой человек после веселой петербургской ночи вернулся домой без телефона и кошелька. Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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