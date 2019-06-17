2019-06-17T10:35:58+03:00
Общество

«Тройка» неделю будет ходить по Литейному из-за закрытого Троицкого моста

На время подготовки к «Алым парусам» трамвай изменит свой маршрут
Лилия КОЗЛОВА
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«Тройка» неделю будет ходить по Литейному и около цирка из-за закрытого Троицкого моста«Тройка» неделю будет ходить по Литейному и около цирка из-за закрытого Троицкого мостаФото: Артем КИЛЬКИН
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Один из популярных трамвайных маршрутов № 3 в течение недели будет ходить по Литейному проспекту и мимо цирка на Фонтанке. Свою траекторию движения транспорт изменит на время подготовки к празднику выпускников «Алые паруса» в связи с тем, что Троицкий мост временно закрыт.

- С 15:00 18 июня до 8:00 25 июня трамвай «тройка» не будет ходить по Троицкому мосту. Вместо этого он будет добираться до центра через Литейный мост, - сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, трамвай № 3 будет следовать по маршруту от площади Репина по действующей страссе до Инженерной улицы, далее по улице Белинского, Литейному проспекту, Литейному мосту, улице Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому, улице Смолячкова до метро «Выборгская».

ИСТОЧНИК KP.RU

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