На две недели участок на КАД между вантовым мостом и Колтушским шоссе перекроют

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-17T12:04:42+03:00

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В знойные летние дни меньше всего хочется стоять в автомобильных пробках. Увы, водителям Петербурга снова предстоит с ними столкнуться. Дорожники продолжают ремонтные работы на Кольцевой автодороге вокруг города, в связи с чем перекрывают то один участок на трассе, то другой. Как стало известно, с сегодняшнего дня 17 июня и до 29 числа текущего месяца будет закрыто движение на дороге между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе.

- С 17 по 29 июня 2019 года рабочие перекроют для движения автомобилей две полосы по внешнему кольцу КАД от Большого Обуховского моста до развязки с Колтушским шоссе. На двух других полосах движение будет открыто, но ограничена скорость до 50 километров в час, сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так, автомобилистам придется переждать пробки на этом участке КАД почти две недели. Больше всего заторы будут образовываться по пятницам и выходным, когда горожане уезжают на дачи или просто не природу отдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU