Пассажиры Пулково на 12 часов застряли в аэропорту

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-17T14:14:38+03:00

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Десятки людей, планировавших улететь рано утром в понедельник, 17 июня, в Москву из Петербурга, до сих пор изнывают в ожидании в аэропорту Пулково. Пассажиры встали ни свет, ни заря, чтобы успеть на регистрацию, которая началась с трех часов ночи. Вылететь рейс S7 038 в столицу должен был в 5:20, однако посадки на самолет нет уже почти десять часов.

Сейчас на электронном табло петербургской воздушной гавани время вылета рейса стоит 17:30, даже уже установлен выход D27. Однако отправятся пассажиры этим самолетом в столицу или нет, точных данных нет. Те, кому срочно надо было попасть в Москву, уже отправились другими рейсами.

Также вылета в Иваново с 10 часов утра ожидают пассажиры рейса 7R 103 авиакомпании «РусЛайн». Их самолет задерживается уже на четыре часа. Предположительное время вылета 14:50.

ИСТОЧНИК KP.RU