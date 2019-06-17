2019-06-17T14:14:38+03:00
Общество

Пассажиры Пулково на 12 часов застряли в аэропорту

С пяти утра самолет авиакомпании S7 не может вылететь в Москву
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Пулково задержали рейс в Москву на 12 часовВ Пулково задержали рейс в Москву на 12 часовФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Десятки людей, планировавших улететь рано утром в понедельник, 17 июня, в Москву из Петербурга, до сих пор изнывают в ожидании в аэропорту Пулково. Пассажиры встали ни свет, ни заря, чтобы успеть на регистрацию, которая началась с трех часов ночи. Вылететь рейс S7 038 в столицу должен был в 5:20, однако посадки на самолет нет уже почти десять часов.

Сейчас на электронном табло петербургской воздушной гавани время вылета рейса стоит 17:30, даже уже установлен выход D27. Однако отправятся пассажиры этим самолетом в столицу или нет, точных данных нет. Те, кому срочно надо было попасть в Москву, уже отправились другими рейсами.

Также вылета в Иваново с 10 часов утра ожидают пассажиры рейса 7R 103 авиакомпании «РусЛайн». Их самолет задерживается уже на четыре часа. Предположительное время вылета 14:50.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сломавшийся тепловоз остановил движение на проспекте Обуховской обороны
Полтора часа «Девяткино» было закрыто, таксисты подняли цены
Метро «Владимирская» и переход с «Достоевской» закрывались почти на час
Облака в виде НЛО появились в небе над Петербургом
Пенсионерка пригласила молодого узбека в гости в Купчино, а он ее изнасиловал
Цукерберг и Шварценеггер выступят в Петербурге на образовательном форуме
Три организации загрязняют воду в Пушкинском районе Петербурга
Супруги обокрали пассажира в Пулково, спрятав деньги в декольте женщины
На две недели участок на КАД между вантовым мостом и Колтушским шоссе перекроют
«Тройка» неделю будет ходить по Литейному из-за закрытого Троицкого моста
За три месяца в Московском районе обновятся фонари
Веселый петербуржец стал жертвой грабителей на кладбище
«Газель» попала в массовое ДТП и перевернулась на КАД в Петербурге
Погода на 17 июня в Петербурге: Жара и духота
Прогноз погоды: В Петербурге теплая погода резко сменится жарой и маревом
Появилось видео аварии на Лермонтовском проспекте, где водитель такси сбил ребенка на «зебре»
В Ленобласти отпустили на волю семь лисиц и четыре енотовидные собаки
Долг Андрея Аршавина исчез с сайта судебных приставов
В Петербурге жители заметили ползающую по городу гадюку
Полицейские начали проверку после взрыва в Кудрово, в котором пострадал школьник
В Петербурге и Ленобласти остается желтый уровень опасности из-за погоды
«Для фотографа подъезд, для меня парадная»: Александр Кержаков показал «Петербург изнутри»
На участке КАД В Петербурге перекроют переходно-скоростную полосу
В Петербурге задержана женщина, сообщившая о бомбе в жилом доме
В Петербурге угнали «Тойоту Камри» за 1,5 миллиона рублей