2019-06-17T14:29:50+03:00
Общество

Облака в виде НЛО появились в небе над Петербургом

Уникальное природное явление засняли очевидцы в районе порта Бронка
Петр КИБЕР
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Почти нашествие инопланетных кораблей. Если включить фантазию. Фото: vk.com/spb_todayПочти нашествие инопланетных кораблей. Если включить фантазию. Фото: vk.com/spb_today
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Природа опять удивляет петербуржцев своими чудесами. Днем 17 июня водители, проезжавшие по Кольцевой автодороге в районе Ломоносова, заметили удивительные облака, внешне напоминающие летающие тарелки. На первый взгляд картинка напоминала нашествие инопланетян.

- Вот такие красивые и необычные облака были сегодня над КАД перед портом Бронка, - пишут удивленные автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По виду облака похожи на слоисто-кучевые или же высокослоистые облака. Точный ответ специалисты пока не дали. Впрочем, в любом случае никакой опасности для людей это природное явление не представляет.

Напомним, что 7 июня Над Петербургом заметили другие уникальные облака - mammatus. По виду они напоминают коровье вымя, отсюда и идет их латинское название. Опасность в том, что в них могут образоваться шаровые молнии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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