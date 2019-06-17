Полтора часа «Девяткино» было закрыто, таксисты подняли цены

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-17T15:45:20+03:00

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В самый час-пик утром в понедельник, 17 июня, жители самой северной станции красной ветки метро Петербурга «Девяткино» устроили настоящее столпотворение. Около 9:15 вестибюль закрыли в связи с бесхозным предметом. Обычно проверка занимает не более получаса, но на этот раз людям пришлось ждать полтора часа. И это в то время, когда все спешат на работу.

- Станция откроется, как только закончится проверка, - приводит слова пресс-службы метро газета «Петербургский дневник». Также они пояснили, что специалисты сами долго добирались к месте проверки.

Проверка закончилась к 10:54. Но за это время большое количество разъяренных петербуржцев уже успели потратить свои нервные клетки. За почти два часа ожидания кто-то смог уехать на электричке или автобусе.

Но выбраться из «Девяткино» оказалось не так-то просто даже на такси. Машины быстро закончились, а таксисты, почуяв «золотую жилу», быстренько взвинтили цены. Некоторые были готовы провести клиента на пару километров не менее, чем за тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU