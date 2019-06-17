2019-06-17T18:19:03+03:00
Спорт

Болельщики выбрали Артема Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в чемпионском сезоне

Форвард с подавляющим перевесом опередил Дриусси и Азмуна, занявших второе и третье места
Петр КИБЕР
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Артем Дзюба стал лучшим игроком "Зенита" в чемпионском сезоне по версии болельщиков.Артем Дзюба стал лучшим игроком "Зенита" в чемпионском сезоне по версии болельщиков.Фото: Артем КИЛЬКИН
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То, что Артем Дзюба является одним из основных творцов чемпионства «Зенита», не сомневается никто. Форвард сине-бело-голубых не только забивал сам, но и давал отличиться партнерам по команде. А кроме того «дзюбинатор» был главным заводилой команды. Не удивительно, что именно Артема болельщики выбрали игроком сезона. Чемпионского сезона.

- Артем Дзюба набрал в итоговом опросе 56,59% голосов респондентов, опередив Себастьяна Дриусси (18,72%), Сердара Азмуна (15,17%), Вильмара Барриоса (5,65%) и Далера Кузяева (3,88%), - сообщает пресс-служба «Зенита».

Стоит сказать, что мнение футбольных фанатов совпало с мнением профессионалов. Чуть раньше лучшим игроком прошедшего чемпионата Дзюбу признали и его коллеги-футболисты.

Напомним, что в сезоне 2018/2019 Артем провел за «Зенит» 37 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач.

Ранее премии лучшему игроку сезона по версии болельщиков доставались таким любимцам публики, как Мигель Данни, Халк и Доменико Кришито.

ИСТОЧНИК KP.RU

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