Петербурженка ночью пыталась поджечь католический храм

СЕГОДНЯ 19:32 2019-06-17T19:32:04+03:00

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В ночь с воскресенья на понедельник, 17 июня, произошел поджог католического храма на Минеральной улице в Петербурга. Около 5 часов утра неизвестная женщина подошла к дверям реставрируемой церкви и подожгла их. Тушить пламя пришлось бойцам противопожарной службы МЧС. Саму нарушительницу порядка позднее задержала полиция.

- Рано утром 17 июня в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что женщина пытается поджечь дверь храма на Минеральной улице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несмотря на оперативность полицейских, женщина успела довести умысел до логического результата - двери католической церкви оказались полностью уничтоженными. Частично пострадали деревянные строительные леса, мостки и внутреннее помещение храма.

Зачем ей понадобилось сжигать религиозный объект, петербурженке придется рассказать полицейским. После задержания даму отвезли в отделение. Если ущерб признают серьезным, то дело может закончится уголовным разбирательством.

ИСТОЧНИК KP.RU