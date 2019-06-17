Экзотические обитатели Ленинградского зоопарка на лето переехали в уличные вольеры

СЕГОДНЯ 20:30 2019-06-17T20:30:17+03:00

Экзотические обитатели Лениградского зоопарка на лето переехали из павильонов в уличные вольеры. Фото: Ленинградский зоопарк.

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Лето, уже прочно вступившее в права, позволило обитателям Ленинградского зоопарка перебраться из крытых помещений в открытые вольеры. Так, на улице теперь живут различные экзотические животные, привыкшие к теплому климату.

- Яркие птицы, двупалые ленивцы, мары, лемуры вари, беличьи саймири и другие обитатели павильона радуются теплу, яркому солнцу и с нетерпением ждут встречи с вами, - сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.

Для того, чтобы зверушками было хорошо и весело, за зиму сотрудники зоосада обновили уличные вольеры, сделав в них небольшой ремонт и установив новые декорации. А вот привычное зимнее место обитания животных - павильон «Тропический дом», на лето закрыт.

Но в зоопарке в любом случае приглашают петербуржцев и гостей горда в гости, чтобы поближе познакомиться с удивительным миром животных.

ИСТОЧНИК KP.RU