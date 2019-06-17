Экзотические обитатели Ленинградского зоопарка на лето переехали в уличные вольеры
Лето, уже прочно вступившее в права, позволило обитателям Ленинградского зоопарка перебраться из крытых помещений в открытые вольеры. Так, на улице теперь живут различные экзотические животные, привыкшие к теплому климату.
- Яркие птицы, двупалые ленивцы, мары, лемуры вари, беличьи саймири и другие обитатели павильона радуются теплу, яркому солнцу и с нетерпением ждут встречи с вами, - сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка.
Для того, чтобы зверушками было хорошо и весело, за зиму сотрудники зоосада обновили уличные вольеры, сделав в них небольшой ремонт и установив новые декорации. А вот привычное зимнее место обитания животных - павильон «Тропический дом», на лето закрыт.
Но в зоопарке в любом случае приглашают петербуржцев и гостей горда в гости, чтобы поближе познакомиться с удивительным миром животных.
ИСТОЧНИК KP.RU