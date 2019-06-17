Смольный призвал провести «Алые паруса» без политики

СЕГОДНЯ 20:52 2019-06-17T20:52:57+03:00

О том, что праздник выпускникам не стоит портить шествиями и митингами, заявил врио губернатора Петербурга

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Уже в конце нынешней недели в Петербурге пройдет самый значимый, ожидаемый и красивый праздник выпускников в России. В ночь с 23 на 24 июня над Невой будет расцветать яркий фейерверк, а тысячи человек займут места на набережных, чтобы увидеть парусник под алыми парусами. И портить этот день политикой в Смольном считают неправильным.

- В комитет по законности поступили два запроса на проведение 23 июня общественных акций. Александр Беглов предложил заявителям выбрать другие даты, - сообщает пресс-служба Смольного.

Один из митингов на площади Ленина должен был пройти под лозунгом против преследования журналистов, а второе мероприятие - пикет, планировали экологи, ратующие за чистоту окружающей среды. Однако в руководстве Петербурга посчитали, что «Алые паруса» не стоит портить политикой, тем более, что для обеспечения масштабного праздника будут задействованы слишком большие силы полиции и МЧС, дабы их отвлекать и на другие события.

- У меня просьба очень простая: отнеситесь с уважением к нашим выпускникам, потому что это большой праздник, мы готовились к нему целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо и безопасно, - заявил Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU