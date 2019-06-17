2019-06-17T21:41:19+03:00
Общество

ЗакС рассмотрит законопроект о признании блокадниками всех, кто прожил в осажденном Ленинграде хоть один день

Инициатива предполагает расширение списка получателей льгот
Петр КИБЕР
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Новый законопроект дает льготы всем, кто прожил в блокадном Ленинграде хоть один день.Новый законопроект дает льготы всем, кто прожил в блокадном Ленинграде хоть один день.Фото: Артем КИЛЬКИН
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19 июня Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит законопроект, который приравнивает всех жителей осажденного Ленинграда к блокадникам. На данный момент ими считаются только те, кто прожил в городе не менее четырех месяцев. Устранить эту несправедливость ранее призвал врио губернатора Северной столицы.

- Это один из важнейших социальных законопроектов последнего времени. Он фактически уравнивает в правах всех, кто так или иначе пережил блокаду Ленинграда, - приводит слова председателя парламента Вячеслава Макарова пресс-служба ЗакСа.

В первую очередь инициатива касается детей, родившихся в осажденном городе. Уже в первые дни жизни им пришлось испытать на себе многие лишения. Не важно, сколько времени человек провел в кольце блокады, ведь это осталось внутри на всю жизнь.

Если поправки в закон о льготах примут, то люди получат право на бесплатный отдых в государственных пансионатах, денежные выплаты, а также льготы на проезд в городском общественном, а также пригородном железнодорожном и автобусном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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