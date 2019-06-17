ЗакС рассмотрит законопроект о признании блокадниками всех, кто прожил в осажденном Ленинграде хоть один день
19 июня Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит законопроект, который приравнивает всех жителей осажденного Ленинграда к блокадникам. На данный момент ими считаются только те, кто прожил в городе не менее четырех месяцев. Устранить эту несправедливость ранее призвал врио губернатора Северной столицы.
- Это один из важнейших социальных законопроектов последнего времени. Он фактически уравнивает в правах всех, кто так или иначе пережил блокаду Ленинграда, - приводит слова председателя парламента Вячеслава Макарова пресс-служба ЗакСа.
В первую очередь инициатива касается детей, родившихся в осажденном городе. Уже в первые дни жизни им пришлось испытать на себе многие лишения. Не важно, сколько времени человек провел в кольце блокады, ведь это осталось внутри на всю жизнь.
Если поправки в закон о льготах примут, то люди получат право на бесплатный отдых в государственных пансионатах, денежные выплаты, а также льготы на проезд в городском общественном, а также пригородном железнодорожном и автобусном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU