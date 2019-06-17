В Петербурге снизилась плата за горячую воду и отопление

СЕГОДНЯ 22:02 2019-06-17T22:02:27+03:00

С июля в Петербурге снизятся тарифы на горячую воду и отопление. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Комитет по тарифам утвердил новые нормативы, которые вступят в действие с июля

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В череде постоянных повышений цен за услуги ЖКХ, в Петербурге произошло нечто необычное. Комитет по тарифам Северной столицы утвердил новые нормативы, по которым плата за горячую воду и отопление понизится. Впрочем, летом последнее не особо актуально.

- Плата за отопление и горячее водоснабжение являются самыми весомыми статьями расходов граждан на услуги ЖКХ – их доля достигает 70% от суммы платежей, но уже 1 июля 2019 года они снизятся на 0,6% по сравнению с действующими тарифами, и на 3,7% по сравнению с установленными ранее тарифами на второе полугодие 2019 года, - сообщает пресс-служба комитета по тарифам.

В переводе на более понятный язык это означает, что вместо повышения цен, которое планировалось ранее, горожане будут платить за горячую воду меньше. Кубометр обойдется в 105 рублей и 92 копейки. В расчете на человека плата снизится на 2 рубля, вместо планировавшегося увеличения на 12 рублей.

Что касается отопления, то стоимость гигакалории (Гкал) уменьшится 1834 рублей 90 копеек до 1 765 рублей 33 копеек. В расчете на человека это значит снижение на 5 рублей, вместо планировавшегося увеличения на 30 рублей.

Учитывая, что счета выставляются с задержкой примерно в месяц, то первые результаты петербуржцы увидят в квитанциях, которые им принесут в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU