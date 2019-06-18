2019-06-18T07:47:45+03:00
Общество

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 18 июня: солнечно и до + 25 градусов

Вторник обещает быть по-летнему теплым и приятным
Петр КИБЕР
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Во вторник, 18 июня, в Петербурге будет тепло и солнечно.Во вторник, 18 июня, в Петербурге будет тепло и солнечно.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербург снова пришло настоящее летнее тепло. Уже второй день подряд столбик термометра уверенно поднимается выше 20 градусов. А учитывая солнечную погоду, на улице, можно сказать, жара.

- 18 июня в Санкт-Петербурге будет малооблачно. Ветер западный, умеренный. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. На побережье Финского залива до +21. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Не прогнозируют дождей и прочих неприятностей и на ближайшие два дня. По данным синоптиков, в среду, 19 июня в Северной столице ожидается переменная облачность со слабым ветром. Ночью +14...+16, днем до 26 градусов тепла.

Еще жарче будет в четверг. При той же переменной облачности днем 20 июня воздух прогреется аж до +27 градусов. Самое время отправляться на ближайший пляж и загорать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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