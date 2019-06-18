Ночная погоня за трехколесным «Мерседесом» попала на видео

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-18T08:16:00+03:00

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Красочная погоня за искрящимся «Мерседесом» произошла ночью 17 июня в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. «Хромую» машину, у которой почти полностью отсутствовало переднее левое колесо патруль ГИБДД заметил на Обводном канале. На требование остановиться водитель лишь нажал на газ.

Ночью по Петербургу полиция гонялась за трехколесным "Мерседесом". Красочную погоню снимала камера служебной системы "Дозор". Видео: "Дорожный инспектор"

Вечер, точнее ночь сразу же перестала быть томной. Несущийся на приличной скорости и почти неуправляемый «Мерседес» представлял реальную опасность для других автомобилистов и пешеходов.

Во время преследования, при повороте на улицу Шкапина иномарка вылетела на тротуар и по встречной полосе продолжила уходить от полиции. Лишь через пять минут интенсивной погони нарушителя удалось задержать. Позднее оказалось, что водитель был пьян. В итоге на нарушителя оформили сразу 12 протоколов за нарушения правил дорожного движения. Остается надеяться, что за руль он в ближайшее время не сядет.

ИСТОЧНИК KP.RU