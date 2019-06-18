Утром 18 июня на четвертой линии метро поезда ходят с задержкой из-за неисправного состава

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-18T08:40:59+03:00

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Серьезные задержки в движении поездов метро возникли утром 18 июня на четвертой (оранжевой) ветке метро. Из-за неисправного состава график движения изменен. Чтобы не опоздать на работу, горожане вынуждены пересаживаться на другой транспорт.

- Около 8 часов 15 минут утра на линии 4 произошла задержка движения поездов по причине неисправности одного из составов, - сообщает пресс-служба метрополитена в своем телеграмм-канале.

Что конкретно произошло в подземке - не уточняется. Также неизвестно время, на которое задерживаются поезда и сроки устранения проблемы. На данный момент петербуржцам стоит воспользоваться наземным транспортом или же выбрать другую ветку метрополитена.

О возобновлении штатной работы метро будет объявлено дополнительно.

Напомним, что накануне более полутора часов не работала на вход станция метро «Девяткино», из-за чего в Мурино произошел транспортный коллапс.

ИСТОЧНИК KP.RU