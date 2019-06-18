Полиция задержала хулигана, который швырнул булыжник в машину скорой помощи и разгромил барбершоп

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-18T12:19:55+03:00

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Сотрудники вневедомственной охраны Нацгвардии из Кировского Санкт-Петербурга задержали хулигана, который устроил разгром на проспекте Стачек. О том, что буйный мужчина громит припаркованную иномаркустражам порядка сообщили очевидцы.

- Неадекватный мужчина камнем разбил стекло машины «Ford Focus», стоявшей у дома номер 27 на проспекте Стачек, после чего хулиган выбежал на проезжую часть, где кинул камень в проезжавшую машину скорой помощи, - сообщает пресс-служба Нацгвардии.

В итоге у медицинского автомобиля было разбито стекло задней двери. Врачи также набрали на телефоне «02» и пожаловались на хулигана. К тому времени, как наряд вневедомственной охраны прибыл на место происшествия, буян уже успел наследить и в ближайшем парикмахерском салоне. Он забежал в барбершоп и разбил там зеркало.

Тут мужчину и задержали. Позднее оказалось, что ранее судимый 30-летний петербуржец был под воздействием запрещенных препаратов. По предварительным данным, он также находился в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU