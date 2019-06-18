2019-06-18T12:19:55+03:00
Происшествия

Полиция задержала хулигана, который швырнул булыжник в машину скорой помощи и разгромил барбершоп

До этого буйный петербуржец успел разбить лобовое стекло иномарки
Петр КИБЕР
Поделиться:
Буйный петербуржец разгромил барбершоп и разбил стекло в машине скорой. Фото: Пресс-служба Вневедомственной охраны СПб и ЛО.Буйный петербуржец разгромил барбершоп и разбил стекло в машине скорой. Фото: Пресс-служба Вневедомственной охраны СПб и ЛО.
Изменить размер текста:

Сотрудники вневедомственной охраны Нацгвардии из Кировского Санкт-Петербурга задержали хулигана, который устроил разгром на проспекте Стачек. О том, что буйный мужчина громит припаркованную иномаркустражам порядка сообщили очевидцы.

- Неадекватный мужчина камнем разбил стекло машины «Ford Focus», стоявшей у дома номер 27 на проспекте Стачек, после чего хулиган выбежал на проезжую часть, где кинул камень в проезжавшую машину скорой помощи, - сообщает пресс-служба Нацгвардии.

В итоге у медицинского автомобиля было разбито стекло задней двери. Врачи также набрали на телефоне «02» и пожаловались на хулигана. К тому времени, как наряд вневедомственной охраны прибыл на место происшествия, буян уже успел наследить и в ближайшем парикмахерском салоне. Он забежал в барбершоп и разбил там зеркало.

Тут мужчину и задержали. Позднее оказалось, что ранее судимый 30-летний петербуржец был под воздействием запрещенных препаратов. По предварительным данным, он также находился в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подвал жилого дома на Петроградской загорелся
Получить tax free в Петербурге будет проще
В Пулково бомж-сластена украл 27 коробок конфет, две сумки и чемодан
На участке КАД между Софийской улицей и Московским шоссе перекроют две полосы движения
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре и полутораметровых волнах на Финском заливе
«Зенит» вылетел на первые тренировочные сборы в Австрию
В Петербурге юному фигуристу во время тренировки коньком пробили голову
Сбой на 4 линии метро устранен, поезда ходят в обычном режиме
Утром 18 июня на четвертой линии метро поезда ходят с задержкой из-за неисправного состава
Ночная погоня за трехколесным «Мерседесом» попала на видео
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 18 июня: солнечно и до + 25 градусов
В Петербурге снизилась плата за горячую воду и отопление
ЗакС рассмотрит законопроект о признании блокадниками всех, кто прожил в осажденном Ленинграде хоть один день
Замглавы ЦИК отчитал Петербург за нарушения на муниципальных выборах
Смольный призвал провести «Алые паруса» без политики
Экзотические обитатели Ленинградского зоопарка на лето переехали в уличные вольеры
На российско-финской границе таможенники изъяли книги Страдивариуса
Петербурженка ночью пыталась поджечь католический храм
Эксперты назвали самые «шавермозависимые» районы Петербурга
Болельщики выбрали Артема Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в чемпионском сезоне
Сломавшийся тепловоз остановил движение на проспекте Обуховской обороны
Полтора часа «Девяткино» было закрыто, таксисты подняли цены
Метро «Владимирская» и переход с «Достоевской» закрывались почти на час
Облака в виде НЛО появились в небе над Петербургом
Пассажиры Пулково на 12 часов застряли в аэропорту
Пенсионерка пригласила молодого узбека в гости в Купчино, а он ее изнасиловал