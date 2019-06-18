На участке КАД между Софийской улицей и Московским шоссе перекроют две полосы движения

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-18T13:55:04+03:00

На КАД от Софийской улицы до Московского шоссе будут устранять колейность. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

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Пресловутая колейность, ликвидацией которой уже больше месяца занимаются на Кольцевой автодороге, опять спутает планы водителям. На неделю закрываются две полосы движения на участке от Софийской улицы до Московского шоссе.

- В период с 18 по 25 июня 2019 года круглосуточно будут перекрыты для движения полоса безопасности, первая и вторая полосы. По третьей и четвертой полосам введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщает пресс-служба УПРДОР «Северо-Запад».

Автомобилистам стоит быть внимательнее, ведь дорожные службы уже вышли на новое место ремонта. Известно, что устранять колейность будут на второй полосе. Информация для водителей будет выводиться на электронные табло КАДа, впрочем, вряд ли это скрасит стояние в пробке.

В УПРДОРе традиционно приносят извинения за доставленные неудобства и просят петербуржцев заранее продумывать свой маршрут по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU