2019-06-18T14:15:37+03:00
Происшествия

В Пулково бомж-сластена украл 27 коробок конфет, две сумки и чемодан

Тихого воришку, орудовавшего в одном из магазинов аэропорта, задержали полицейские
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербургский бездомный промышлявший в аэропорту Пулково, похитил 27 коробок шоколадных конфет.Петербургский бездомный промышлявший в аэропорту Пулково, похитил 27 коробок шоколадных конфет.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Любителя сладкого, который жил незаконным промыслом в Петербургском аэропорту Пулково, смогли поймать сотрудники отдела полиции на транспорте. На то, что у них пропадает товар, чуть раньше пожаловались сотрудники одного их магазинов. расположенных в терминале аэровокзала.

- Установлено, что 54-х летний бомж в течении последней недели мая приезжал в аэропорт Пулково и под видом покупателя заходил в магазин. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, совершал кражи, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Как выяснили стражи порядка, главной добычей злоумышленника стали сладости. Петербургский бездомный похитил 27 коробок шоколадных конфет, а также две наплечные сумки и чемодан. Похищенным имуществом он, говоря языком протокола, распорядился по собственному усмотрению.

По статье «Кража» мужчине грозит наказание до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подвал жилого дома на Петроградской загорелся
Получить tax free в Петербурге будет проще
На участке КАД между Софийской улицей и Московским шоссе перекроют две полосы движения
Полиция задержала хулигана, который швырнул булыжник в машину скорой помощи и разгромил барбершоп
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре и полутораметровых волнах на Финском заливе
«Зенит» вылетел на первые тренировочные сборы в Австрию
В Петербурге юному фигуристу во время тренировки коньком пробили голову
Сбой на 4 линии метро устранен, поезда ходят в обычном режиме
Утром 18 июня на четвертой линии метро поезда ходят с задержкой из-за неисправного состава
Ночная погоня за трехколесным «Мерседесом» попала на видео
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 18 июня: солнечно и до + 25 градусов
В Петербурге снизилась плата за горячую воду и отопление
ЗакС рассмотрит законопроект о признании блокадниками всех, кто прожил в осажденном Ленинграде хоть один день
Замглавы ЦИК отчитал Петербург за нарушения на муниципальных выборах
Смольный призвал провести «Алые паруса» без политики
Экзотические обитатели Ленинградского зоопарка на лето переехали в уличные вольеры
На российско-финской границе таможенники изъяли книги Страдивариуса
Петербурженка ночью пыталась поджечь католический храм
Эксперты назвали самые «шавермозависимые» районы Петербурга
Болельщики выбрали Артема Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в чемпионском сезоне
Сломавшийся тепловоз остановил движение на проспекте Обуховской обороны
Полтора часа «Девяткино» было закрыто, таксисты подняли цены
Метро «Владимирская» и переход с «Достоевской» закрывались почти на час
Облака в виде НЛО появились в небе над Петербургом
Пассажиры Пулково на 12 часов застряли в аэропорту
Пенсионерка пригласила молодого узбека в гости в Купчино, а он ее изнасиловал