В Пулково бомж-сластена украл 27 коробок конфет, две сумки и чемодан

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-18T14:15:37+03:00

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Любителя сладкого, который жил незаконным промыслом в Петербургском аэропорту Пулково, смогли поймать сотрудники отдела полиции на транспорте. На то, что у них пропадает товар, чуть раньше пожаловались сотрудники одного их магазинов. расположенных в терминале аэровокзала.

- Установлено, что 54-х летний бомж в течении последней недели мая приезжал в аэропорт Пулково и под видом покупателя заходил в магазин. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, совершал кражи, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Как выяснили стражи порядка, главной добычей злоумышленника стали сладости. Петербургский бездомный похитил 27 коробок шоколадных конфет, а также две наплечные сумки и чемодан. Похищенным имуществом он, говоря языком протокола, распорядился по собственному усмотрению.

По статье «Кража» мужчине грозит наказание до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU