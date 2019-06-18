Получить tax free в Петербурге будет проще

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-18T14:51:12+03:00

В прошлом году в Северной столице оформили чеков на 552 миллиона рублей

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В России начала развиваться система tax free. Пилотный проект был запущен в Петербурге в апреле 2018 года. Эта система позволяет иностранцам возвращать НДС с покупок, оформляя специальный чек. Сейчас tax free планируется распространить на всю страну.

- В 2018 году Пулковская таможня выдала 4849 чеков tax free на сумму 552,7 миллиона рублей, - рассказала начальник таможенного поста воздушной гавани Елена Божкова.

На начале тестирования проекта чеки выдавали только четыре магазина в универмаге ДЛТ. Сейчас их уже 114. За 2019 год выдано уже более трех тысяч чеков. В основном это на одежду, обувь, парфюмерию, косметику, ювелирные украшения, гаджеты и различные аксессуары.

Для получения tax free в Петербурге, разумеется, есть условия. Услуга недоступна гражданам ЕАЭС. В остальном, покупка должна быть на сумму от 10 тысяч рублей в одном из участвующих магазинов, там покупателю дают специальный чек. Как бы ни хотелось, товар нельзя открывать и использовать в России, только уже дома.

ИСТОЧНИК KP.RU