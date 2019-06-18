Подвал жилого дома на Петроградской загорелся

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-18T15:19:39+03:00

Для тушения пожара приехали пять машин со спасателями

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Жарким знойным днем во вторник, 18 июня, во дворе-колодце Петербурга начался пожар. Огонь разгорелся в подвале жилого дома на Конной улице. Сначала местные жители почувствовали запах гари, но в скором времени за окнами начал подниматься темный дым. Дверь подвального помещения была закрыта и жильцы быстро вызвали спасателей.

- Первыми приехали МЧС. И еще пять пожарных машин, - рассказали очевидцы в группе в соцсети.

Огонь разгорелся не шуточный, но далеко не распространился. Пламя сдерживали металлические стены цокольной конструкции. Пожарные раскрутили шланги и залили огонь водой.

Опасность миновала. Местные жители внимательно наблюдали за работой спасателей. Как начался пожар в подвале, пока что официальных версий нет. Жильцы подозревают, что в этой будке мог кто-то жить. Однако сообщений о пострадавших или погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU