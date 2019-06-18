2019-06-18T15:19:39+03:00
Происшествия

Подвал жилого дома на Петроградской загорелся

Для тушения пожара приехали пять машин со спасателями
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В подвале на Петроградской начался пожарВ подвале на Петроградской начался пожарФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жарким знойным днем во вторник, 18 июня, во дворе-колодце Петербурга начался пожар. Огонь разгорелся в подвале жилого дома на Конной улице. Сначала местные жители почувствовали запах гари, но в скором времени за окнами начал подниматься темный дым. Дверь подвального помещения была закрыта и жильцы быстро вызвали спасателей.

- Первыми приехали МЧС. И еще пять пожарных машин, - рассказали очевидцы в группе в соцсети.

Огонь разгорелся не шуточный, но далеко не распространился. Пламя сдерживали металлические стены цокольной конструкции. Пожарные раскрутили шланги и залили огонь водой.

Опасность миновала. Местные жители внимательно наблюдали за работой спасателей. Как начался пожар в подвале, пока что официальных версий нет. Жильцы подозревают, что в этой будке мог кто-то жить. Однако сообщений о пострадавших или погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Организаторы отменили «Аллею парящих зонтиков» из-за проблем с согласованием и бюджетом
Роспотребнадзор разрешил купаться в Петербурге только в двух местах
Общественный транспорт изменит движение по центру Петербурга на время «Алых парусов»
Доверчивая петербурженка «вернула» мошенникам 150 тысяч рублей
Высаженную горожанами аллею сакуры в центре Петербурга могут убрать
Шведский защитник Патрик Херсли не будет продлевать контракт со СКА
В Московском районе мать оставила годовалого сына одного с пьяным сожителем
В Ленобласти начали давать землю фермерам
В Пулково нашли посылку с радиоактивными часами времен войны
Ревнивый петербуржец пытался зарезать бывшую возлюбленную в салоне авто
Получить tax free в Петербурге будет проще
В Пулково бомж-сластена украл 27 коробок конфет, две сумки и чемодан
На участке КАД между Софийской улицей и Московским шоссе перекроют две полосы движения
Полиция задержала хулигана, который швырнул булыжник в машину скорой помощи и разгромил барбершоп
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре и полутораметровых волнах на Финском заливе
«Зенит» вылетел на первые тренировочные сборы в Австрию