2019-06-18T15:52:59+03:00
Происшествия

Ревнивый петербуржец пытался зарезать бывшую возлюбленную в салоне авто

За покушение на убийство мужчина получил 6,5 лет колонии
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина отправится в колонию строгого режима за попытку убить бывшую возлюбленную в ПетербургеМужчина отправится в колонию строгого режима за попытку убить бывшую возлюбленную в ПетербургеФото: Иван ВИСЛОВ
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В ходе любовной драмы в Колпино пролилась кровь молодой женщины. В пылу ревности житель Петербурга пытался убить бывшую возлюбленную. Но довести дело до конца не смог. Не из-за жалости, а потому что женщине удалось спасти. Теперь горе-любовник понесет наказание по закону. Во вторник, 18 июня, Колпинский суд вынес ему приговор.

- Все случилось в январе 2019 года. Бывшие возлюбленные сидели в автомобиле, припаркованном у дома 38 на улице Слуцкой в Колпино. Мужчина был пьян. Между парой шел спор и в ходе него мужчина напал на экс-подругу и всадил ей нож в грудь и живот. Та начала вырываться и смогла оттолкнуть разъяренного бывшего любовника и сбежать, спасая свою жизнь, - рассказала прокуратура Петербурга.

Женщина получила тяжелые раны, но врачи спасли ее. Ее обидчика арестовали и осудили на 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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