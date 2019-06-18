2019-06-18T15:53:06+03:00
Происшествия

В Пулково нашли посылку с радиоактивными часами времен войны

Американский армейский хронометр фонил в 40 раз выше нормы
Петр КИБЕР
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В Пулково нашли радиоактивную посылку со старыми американскими часами.В Пулково нашли радиоактивную посылку со старыми американскими часами.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Пугающую посылку задержали сотрудники Пулковской таможни. При проверке почтовых отправлений, идущих за пределы России, был обнаружен источник радиоактивного излучения. При этом норматив был превышен в 40 раз.

- Ионизирующее излучение исходило от циферблата часов 1943 года выпуска. Специалисты СПб ГУП «Экострой» изъяли источник излучения и вывезли его на временное хранение, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Сейчас специалисты выясняют, как радиоактивные часы оказались в России, кто их хозяин и почему отправлял фонящий хронометр обратно в страну производства.

А всего за неделю работы с 10 по 16 июня 2019 года, специалисты «Экостроя» 24 раза выезжали на нештатные ситуации. Ими было собрано полтонны нефтезагрязненных отходов, 2 килограмма различной химии и 40 люминесцентных ламп. «Вишенкой на торте» стали те самые часы 1943 года выпуска. один источник ионного излучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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