В Ленобласти начали давать землю фермерам

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-18T15:59:12+03:00

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В Ленинградской области прошло первое заседание конкурсной комиссии «Ленинградский гектар». Это программа для освоения земли и развития сельского хозяйства в отдалённых районах. Власти региона предлагают фермерам представить свои проекты по выращиванию необходимых для всех продуктов: молочных и мясных коров, картофеля, клубники, разведению пчел, овец и индейки. Сейчас на конкурс вышли 15 соискателей. Победители станут известны в понедельник, 24 июня.

- Все проекты, которые будут отвечать критериям и пройдут отбор обязательно получат землю. Мы готовы после завершения первого конкурса объявить следующий тур. Область ждёт смелых, амбициозных предпринимателей, которые способны осваивать дальние территории, создавать рабочие места, увеличивать объёмы производства сельскохозяйственной продукции, — подчёркивает губернатор Александр Дрозденко.

Земля под фермы отводится в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Всего это более 14 тысяч гектар. Инициативные предприниматели, которые станут победителями получат до 10 гектар земли и грант до трех миллионов рублей на развитие и возможность пользоваться субсидиями для покупки скота, семян, техники и строительства дома и дорог вокруг.

ИСТОЧНИК KP.RU