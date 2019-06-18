В Московском районе мать оставила годовалого сына одного с пьяным сожителем

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-18T16:15:29+03:00

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Полиция Московского района совместно со службой опеки и попечительства разбирается в обстоятельствах инцидента, о котором стало известно накануне. 17 июня по телефону «02» позвонила одна из жительниц дома по 5-му Предпортовому проезду и сообщила, что ее соседка бросила в квартире одного малолетнего ребенка.

- По словам женщины, ее знакомая еще 16 июня оставила в квартире своего 11-месячного сына и ушла в неизвестном направлении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Когда полицейские прибыли по указанному адресу, то обнаружили, что малыш был дома не один. Впрочем, ребенку от этого было не легче. Из взрослых в квартире находился лишь пьяный сожитель матери младенца. В итоге стражи порядка выхвали медиков, которые временно увезли ребенка в клинику. До выяснения всех обстоятельств мальчик останется в больнице. Его дальнейшую судьбу и судьбу матери-кукушки решат после всех разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU