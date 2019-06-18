Шведский защитник Патрик Херсли не будет продлевать контракт со СКА

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-18T16:30:56+03:00

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Петербургский СКА, всегда считавшийся в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) звездной командой, теряет одного именитого игрока за другим. По окончании сезона 2018/2019, в котором команда не смогла пробиться в финал Кубка Гагарина и сразиться за трофей, армейскую команду покинули многие основные игроки. Очередной потерей стал шведский защитник Патрик Херсли.

- Херсли не подпишет новый контракт со СКА и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. В каком именно - объявим в ближайшее время, - сказал в интервью ТАСС агент хоккеиста Глеб Чистяков.

Причины, по которым швед решил сменить команду, не сообщаются.

Напомним, что защитник перешел в СКА из ярославского «Локомотива» по ходу сезона-2016/17 и в том же году стал обладателем Кубка Гагарина в армейцев с Невы.

Напомним, что до Херсли из СКА ушли Игорь Шестеркин, Никита Гусев, Павел Дацюк, Владислав Гавриков, Николай Прохоркин, Алексей Кручинин, Михаил Мальцев. Почти все они, кроме 43-летнего Дацюка, отправившегося завершать карьеру в родном екатеринбургском «Автомобилисте», продолжат играть в НХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU