Высаженную горожанами аллею сакуры в центре Петербурга могут убрать

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-18T16:46:51+03:00

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Небольшой импровизированный сад вырос во дворе дома 89 по набережной Обводного канала в центре Петербурга. Несколько деревьев розовой сакуры посадили своими руками местные жители. По их словам, это растение неприхотливо и отлично приживается в суровых петербургских условиях. Кроме того, они хотят тем самым популяризироваться высадку не только кленов и тополей, но таких деревьев как сакура и яблоня.

- Цветущее дерево привносит свой колорит в наши дворы, сады и парки. Сакура является нежным растением, о котором поэты слагают целые поэмы, а простые люди верят, что лепестки её цветов приносят счастье, - приводит слова инициативных петербуржцев газета «Петербургский дневник».

Однако аллея может не долго просуществовать. Дело в том, что деревья посажены без согласования на территории, которая находится в ведении комитета по благоустройству Петербурга. Вполне вероятно, что сакура находится на участке над инженерными коммуникациями, где разведение растений запрещено. Если это так, то садик ожидает незавидная участь.

ИСТОЧНИК KP.RU