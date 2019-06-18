2019-06-18T18:27:13+03:00
Общество

Роспотребнадзор разрешил купаться в Петербурге только в двух местах

Во всех остальных водоемах можно заразиться кишечными инфекциями, вирусами и паразитарными болезнями
Лилия КОЗЛОВА
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Купаться в Петербурге разрешено только на пляже "Ласковый" и в Колонитском прудуКупаться в Петербурге разрешено только на пляже "Ласковый" и в Колонитском прудуФото: Артем КИЛЬКИН
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Летом горожане часто выбираются к заливу, озерам и рекам для того чтобы освежиться в знойные жаркие дни. Однако купаться в Петербурге разрешено в 2019 году только в двух местах. Роспотребнадзор взял 64 пробы для того, чтобы проверить качество воды. Практически все водоемы по данным ведомства от 17 июня загрязнены и грозят заболеваниями.

- Купаться в Петербурге можно только в Колонистском пруду в Пушкинском районе и в Финском заливе в районе пляжа «Ласковый». Здесь качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов, - сообщили в Роспотребнадзоре Северной столицы.

Что касается остальных городских озер, даже в Курортном районе, то в них не советуется даже мочить ноги, не то чтобы плавать. Подхватить острую кишечную или энтеровирусную инфекцию, гепатит А и другие болезни можно искупавшись в Суздальских озерах, Ольгинском водоеме, озерах Разлив и Безымянное, а также на пляжах Финского залива «Кронштадский», «Комаровский», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны» и «Белые ночи». На этих пляжах лучше всего только загорать и устраивать пикники, но не лезть в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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