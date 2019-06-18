2019-06-18T20:30:17+03:00
Общество

Организаторы отменили «Аллею парящих зонтиков» из-за проблем с согласованием и бюджетом

В Петербурге фестиваль временно поставили «на паузу»
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге отменили фестиваль "Аллея парящих зонтиков"В Петербурге отменили фестиваль "Аллея парящих зонтиков"Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Ежегодный фестиваль «Аллея парящих зонтиков-2019» в Петербурге отменен. Организаторы были вынуждены отменить проект в связи с рядом проблем. Основные – нехватка денег и согласование с городом.

- К сожалению, это совокупность факторов. Это дефицит бюджета, с которым мы еще в прошлом году столкнулись, - пояснила радио «КП»-Петербург генеральный продюсер фестиваля Александра Калачева, напомнив, что в 2018 году организаторам пришлось запустить краудфандинговую кампанию для открытия мероприятия.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Осторожно, зонтики закрываются

00:00
00:00

Создатели инсталляции очень хотят, чтобы городские власти больше обратили внимание на их проект: поддерживали как финансово, так и административно.

- В этом году появились проблемы с согласованием торговли на мероприятии. Нам не разрешают ничего продавать, хотя это могло бы помочь покрыть хоть часть расходов. К тому же привлечь спонсоров из года в год становится все труднее, - отметила собеседница «КП».

Инсталляция из зонтов появилась на Соляном переулке впервые в 2015 году. Четыре года подряд там проходили бесплатные мастер-классы, лекции и многое другое. В 2017 году на фестивале выступили более 40 музыкальных групп.

- Мы ставим паузу, а не точку. Будем пытаться выиграть президентский грант и работать над привлечением города к проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Литейном поймали пьяную пару на BMW, женщина-водитель продолжила пить после задержания
В Петербурге рецидивиста обвинили в новом изнасиловании пяти школьниц
Петербурженка по ошибке позвонила в чужую дверь и получила несколько пуль от хозяина
Гостья Петербурга подожгла дверь католической церкви на Минеральной улице
Байкер на гидроцикле окатил сотрудников ДПС водой из канала Грибоедова
Роспотребнадзор разрешил купаться в Петербурге только в двух местах
Общественный транспорт изменит движение по центру Петербурга на время «Алых парусов»
Доверчивая петербурженка «вернула» мошенникам 150 тысяч рублей
Высаженную горожанами аллею сакуры в центре Петербурга могут убрать
Шведский защитник Патрик Херсли не будет продлевать контракт со СКА
В Московском районе мать оставила годовалого сына одного с пьяным сожителем
В Ленобласти начали давать землю фермерам
В Пулково нашли посылку с радиоактивными часами времен войны
Ревнивый петербуржец пытался зарезать бывшую возлюбленную в салоне авто
Подвал жилого дома на Петроградской загорелся
Получить tax free в Петербурге будет проще
В Пулково бомж-сластена украл 27 коробок конфет, две сумки и чемодан
На участке КАД между Софийской улицей и Московским шоссе перекроют две полосы движения
Полиция задержала хулигана, который швырнул булыжник в машину скорой помощи и разгромил барбершоп
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре и полутораметровых волнах на Финском заливе
«Зенит» вылетел на первые тренировочные сборы в Австрию