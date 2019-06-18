Организаторы отменили «Аллею парящих зонтиков» из-за проблем с согласованием и бюджетом

СЕГОДНЯ 19:16 2019-06-18T20:30:17+03:00

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Ежегодный фестиваль «Аллея парящих зонтиков-2019» в Петербурге отменен. Организаторы были вынуждены отменить проект в связи с рядом проблем. Основные – нехватка денег и согласование с городом.

- К сожалению, это совокупность факторов. Это дефицит бюджета, с которым мы еще в прошлом году столкнулись, - пояснила радио «КП»-Петербург генеральный продюсер фестиваля Александра Калачева, напомнив, что в 2018 году организаторам пришлось запустить краудфандинговую кампанию для открытия мероприятия.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Осторожно, зонтики закрываются 00:00 00:00

Создатели инсталляции очень хотят, чтобы городские власти больше обратили внимание на их проект: поддерживали как финансово, так и административно.

- В этом году появились проблемы с согласованием торговли на мероприятии. Нам не разрешают ничего продавать, хотя это могло бы помочь покрыть хоть часть расходов. К тому же привлечь спонсоров из года в год становится все труднее, - отметила собеседница «КП».

Инсталляция из зонтов появилась на Соляном переулке впервые в 2015 году. Четыре года подряд там проходили бесплатные мастер-классы, лекции и многое другое. В 2017 году на фестивале выступили более 40 музыкальных групп.

- Мы ставим паузу, а не точку. Будем пытаться выиграть президентский грант и работать над привлечением города к проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU