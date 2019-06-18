2019-06-18T20:15:17+03:00
Общество

Гостья Петербурга подожгла дверь католической церкви на Минеральной улице

Неадекватную женщину быстро задержала полиция [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге гостья города пыталась поджечь католическую церковьВ Петербурге гостья города пыталась поджечь католическую церковьФото: СОЦСЕТИ
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Накануне утром 17 июня 44-летняя приезжая из Челябинская попыталась сжечь католическую церковь во имя Посещения Пресвятой Девой Марией святой Елизаветы на Минеральной улице в Калининском районе. Женщина подпалила дверь, но сильно навредить костелу не смогла, так как ее неадекватные действия заметили прохожие и быстро вызвали полицию. Задержание гостьи Северной столицы попало на видео.

Гостья Петербурга пыталась поджечь католическую церковь в Калининском районе .

- После поджога женщина не стала убегать от полиции. Вместо этого она принялась бродить вокруг и собирать цветы с клумбы, - рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как женщина в черном платье и молодежной кепке, надетой козырьком назад, босиком ходит по газону рядом с церковью и словно не особо замечает сотрудников полиции и пожарных. Она смотрит по сторонам на цветы, забирается в клумбу с распятым Иисусом посередине и рвет белые цветы. В итоге даму под руки забрали правоохранители. Решается вопрос о возбуждении дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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