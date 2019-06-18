2019-06-18T21:18:20+03:00
Общество

Петербурженка по ошибке позвонила в чужую дверь и получила несколько пуль от хозяина

Возвращаясь с ночной гулянки девушка просто перепутала подъезд
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге девушка получила несколько пуль, позвонив не в ту дверьВ Петербурге девушка получила несколько пуль, позвонив не в ту дверьФото: Иван ВИСЛОВ
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Жительнице Петербурга минувшей ночью не повезло нарваться на раздраженного деда. В три часа ночи 18 июня девушка возвращалась с гулянки и перепутала дверь, позвонив в чужую. Хозяин был совсем не рад такому пробуждению и стал стрелять в нежданную гостью.

- Около трех часов ночи 30-летняя петербурженка, вымотанная после тусовки, возвращалась домой. Однако из-за усталости и выпитого алкоголя перепутала подъезд в доме на улице Помяловского в Красногвардейском районе Петербурга, - сообщается в паблике «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Девушка, пытаясь попасть в квартиру, стала звонить в дверной звонок. Оказывается, хозяин этой квартиры 72-летний мужчина. Злой старик, разбуженный посередине ночи, не радушно встретил незваную гостью. Он взял пневматический пистолет, вышел на лестничную площадку и выпустил несколько пуль в 30-летнюю петербурженку, дав понять, что он не рад ее появлению.

Пострадавшая обратилась в полицию и в гости к пенсионеру пожаловали правоохранителям и изъяли оружие. Началась проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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