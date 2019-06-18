В Петербурге рецидивиста обвинили в новом изнасиловании пяти школьниц

СЕГОДНЯ 21:37 2019-06-18T21:37:07+03:00

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В Петербурге во вторник, 18 июня, предъявили обвинения местному жителю в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Для мужчины это уже не впервой. Ранее он уже был судим за аналогичные действия. Как говорится: «горбатого могила исправит».

- Во время расследования потерпевшие девочки активно содействовали правоохранителям. Удалось установить, что с мая по июнь 2019 года 50-летний рецидивист поджидал учениц одной из школ Калининского района рядом с учебным заведением. За указанный период он изнасиловал и развратил пять школьниц 2005, 2006 и 2007 годов рождения, - сообщил следственный комитет Петербурга.

Обвинение рецидивисту предъявлено, но расследование продолжается. Правоохранители выясняют, были ли у мужчины помимо этих детей еще жертвы. За повторные сексуальные преступления обвиняемому грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU