2019-06-18T21:54:20+03:00
Общество

На Литейном поймали пьяную пару на BMW, женщина-водитель продолжила пить после задержания

На Литейном поймали пьяную пару на BMW, женщина-водитель продолжила пить после задержания
Лилия КОЗЛОВА
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Пьяная водитель продолжила пить даже после задержания полицией на Литейном проспектеПьяная водитель продолжила пить даже после задержания полицией на Литейном проспектеФото: СОЦСЕТИ
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Летняя жара в Петербурге не на шутку дает некоторым жителям города в голову. Днем во вторник, 18 июня, инспекторы ДПС поймали на Литейном проспекте парочку на BMW. От обоих очень сильно несло перегаром. Несмотря на присутствие правоохранителей, мужчина с женщиной пить не перестали, а для удобства даже вышли с бутылками на проезжую часть.

- Женщина на BMW с мужем на пассажирском месте проехала на красный свет светофора и проигнорировала требования дорожных инспекторов об остановке. В итоге нарушителей все же задержали, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Также, по словам свидетелей, женщина пояснила полицейским, что ей плевать на них и вообще она пьет с пятницы, несмотря на наличие маленького ребенка. После женщина вышла из машины с бутылкой шампанского и начала делать смачные глотки. На видео как раз видно, что бутылки из-под алкоголя находятся не только в машине, но и на машине.

Оказалось, что супруг дерзкой женщины уже лишен водительских прав за управление авто в нетрезвом виде. С такой семейной традицией будет разбираться дорожная полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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