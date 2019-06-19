Погода на 19 июня в Петербурге: Знойная жара

СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-19T07:46:02+03:00

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В Петербурге лето снова разгулялось. Пасмурные прохладные дни постепенно вытеснила теплая погода. Даже утром в среду, 19 июня, жители Северной столицы уверенно вышли из дома в легких футболках и рубашках, словно в курортном городке. Солнце в городе будет светить целый день, а воздух прогреется до 26 градусов. Так что усидеть на месте на работе сегодня будет не просто.

- В Петербурге 19 июня ожидается жаркий день без осадков с умеренным западным ветром. Ночи в городе начались теплые 14-16 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, - сообщили в ФБГУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Очень повезло тем петербуржцам, которые сейчас в отпуске и гостям города. До конца всей рабочей недели погода даже не шепчет, а кричит о том, как надо гулять, выезжать на природу и наслаждаться красотами и атмосферой Петербурга. На завтра, 20 июня, синоптики обещают до 28 градусов тепла. А в пятницу город настигнет 29-градусная жара, которую немного освежит летняя гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU