2019-06-19T07:46:02+03:00
Общество

Погода на 19 июня в Петербурге: Знойная жара

Спасать от палящих лучей солнца будет освежающий ветер
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В среду 19 июня Петербург настигнет знойная жараВ среду 19 июня Петербург настигнет знойная жараФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Петербурге лето снова разгулялось. Пасмурные прохладные дни постепенно вытеснила теплая погода. Даже утром в среду, 19 июня, жители Северной столицы уверенно вышли из дома в легких футболках и рубашках, словно в курортном городке. Солнце в городе будет светить целый день, а воздух прогреется до 26 градусов. Так что усидеть на месте на работе сегодня будет не просто.

- В Петербурге 19 июня ожидается жаркий день без осадков с умеренным западным ветром. Ночи в городе начались теплые 14-16 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, - сообщили в ФБГУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Очень повезло тем петербуржцам, которые сейчас в отпуске и гостям города. До конца всей рабочей недели погода даже не шепчет, а кричит о том, как надо гулять, выезжать на природу и наслаждаться красотами и атмосферой Петербурга. На завтра, 20 июня, синоптики обещают до 28 градусов тепла. А в пятницу город настигнет 29-градусная жара, которую немного освежит летняя гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Литейном поймали пьяную пару на BMW, женщина-водитель продолжила пить после задержания
В Петербурге рецидивиста обвинили в новом изнасиловании пяти школьниц
Петербурженка по ошибке позвонила в чужую дверь и получила несколько пуль от хозяина
Гостья Петербурга подожгла дверь католической церкви на Минеральной улице
Байкер на гидроцикле окатил сотрудников ДПС водой из канала Грибоедова
Организаторы отменили «Аллею парящих зонтиков» из-за проблем с согласованием и бюджетом
Роспотребнадзор разрешил купаться в Петербурге только в двух местах
Общественный транспорт изменит движение по центру Петербурга на время «Алых парусов»
Доверчивая петербурженка «вернула» мошенникам 150 тысяч рублей
Высаженную горожанами аллею сакуры в центре Петербурга могут убрать
Шведский защитник Патрик Херсли не будет продлевать контракт со СКА
В Московском районе мать оставила годовалого сына одного с пьяным сожителем
В Ленобласти начали давать землю фермерам
В Пулково нашли посылку с радиоактивными часами времен войны
Ревнивый петербуржец пытался зарезать бывшую возлюбленную в салоне авто
Подвал жилого дома на Петроградской загорелся
Получить tax free в Петербурге будет проще
В Пулково бомж-сластена украл 27 коробок конфет, две сумки и чемодан
На участке КАД между Софийской улицей и Московским шоссе перекроют две полосы движения
Полиция задержала хулигана, который швырнул булыжник в машину скорой помощи и разгромил барбершоп
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре и полутораметровых волнах на Финском заливе
«Зенит» вылетел на первые тренировочные сборы в Австрию