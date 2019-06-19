Трактор снес велосипедиста на пешеходном переходе на севере Петербурга
На севере Петербурга в Приморском районе произошла страшная авария. На пересечении двух крупных дорог Парашютной и Байконурской улиц около восьми вечера накануне, 18 июня, велосипедист был сбит не просто машиной, а трактором. Экскаватор снес своим ковшом легкого «железного коня» вместе с его водителем с дороги. Инцидент произошел на пешеходном переходе. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.
- Вероятно, парень не слез с велосипеда перед «зеброй» и выскочил на дорогу перед трактором, - стали предполагать в комментариях петербуржцы.
Мнения разделились. Кто-то стал осуждать велосипедиста за невнимательность и резкое появление на проезжей части. Другие наоборот встали против водителя авто, отметив, что тот обязан притормаживать перед пешеходным переходом, даже если на горизонте людей нет.
На место аварии приехала скорая и дорожные инспекторы. По словам очевидцев, велосипедист отлетел на тротуар. У него пробита голова. Врачи оказывают раненому медицинскую помощь. ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДПТ.
ИСТОЧНИК KP.RU