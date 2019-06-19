На платформе метро «Невский проспект» погас свет

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-19T09:58:44+03:00

Люди в темноте с фонариками в руках пробирались к выходам со станции [видео]

Изменить размер текста: A A

В восемь часов утра на одной из центральных станций метро Петербурга «Невский проспект», как обычно это бывает в час-пик, снуют очень много людей, спеша по делам. И вдруг весь вестибюль платформы резко погрузился в темноту, как в постапокалиптическом романе «Метро 2033». Свет погас и пассажиры, растерявшись на секунды, стали доставать фонарики.

На станции метро "Невский проспект" погас свет .

- Мы долго стояли в тоннеле между «Горьковской» и «Невским». Потом вышли на темную платформу, все телефонами светили под ноги, - рассказали в соцсети петербуржцы, застрявшие в темноте.

Выдвигая версии того, что же произошло со светом на таком важном объекте, как метро, у комментаторов разыгралась фантазия. «Тут не автомат выбило, а авария на питающей подстанции вполне могла случиться», говорили одни. «Отключений быть не должно вообще. Только при разрушении ЛАЭС», нагнетали другие.

На самом же деле, освещения на платформе метро не было примерно полторы минуты и полностью свет не гас, поэтому пассажиры находились не в полном мраке.

- Ничего страшного не произошло. Было отключение электронагрузки по вине «Ленэнерго». Аварийное освещение осталось в работе. Оперативно переключили питание от других станций и сейчас все в порядке, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе петербургского метрополитена.

- В 7:44 специалисты «Ленэнерго» зафиксировали технологическое нарушение на кабельной линии 35 кВ. Отключение не привело к отключению потребителей вследствие наличия у потребителей автоматических вводов резерва. В случае перевода нагрузки вручную могли быть зафиксированы кратковременные отключения на внутренних сетях, - пояснили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU