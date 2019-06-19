Во Фрунзенском районе 19 июня пройдут испытания теплосетей

СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-19T10:13:02+03:00

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Сотрудники «Теплосети» проводят подготовку к новому отопительному сезону 2019-2020 годов и проверяют все трубопроводы Петербурга для того, чтобы выявить ненадежные участки в системе. В среду, 19 июня, гидравлические испытания пройдут во Фрунзенском районе города.

- Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний — это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой. Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов, - сообщили в организации.

Испытания пройдут на теплосетях, которые проходят по улицам: Малая Балканская, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Пловдивская, Будапештская, Малая Карпатская, Карпатская, Малая Бухарестская, Софийская, Бухарестская, Турку, Пражская, Малая Каштановая аллея.

Во время подачи воды ненадежные участки трубопровода могут прорваться. Несмотря на то, что температура воды не высокая, находиться рядом с «фонтаном» может быть опасно. Поэтому «Теплосеть» советует горожанам быть осторожней.

ИСТОЧНИК KP.RU